Восемь крупных городов Италии из-за жары объявили красный уровень опасности

В восьми крупных городах Италии объявили красный уровень опасности из-за сильной жары.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает ANSA.

Отмечается, что министерство здравоохранения страны объявило красный уровень тревоги в Риме, Флоренции, Болонье, Фрозиноне, Латине, Перудже, Риети и Витербо.

Ожидается, что в четверг количество итальянских городов с красным уровнем опасности возрастет до 10, ведь к ним присоединятся Кампобассо и Пескара.

По прогнозам метеорологов, нынешняя жара в Италии продлится всю неделю, а температура будет превышать 40 градусов по Цельсию.

Как уточняет Минздрав Италии, если в городе объявлен красный уровень опасности, это означает, что жара настолько сильная, что представляет угрозу для всего населения, а не только для таких групп, как пожилые люди, клинически уязвимые люди и очень маленькие дети.

Согласно исследованию, проведенному Барселонским институтом глобального здоровья и опубликованному на этой неделе в журнале Nature Medicine, прошлым летом из-за сильной жары в Италии умерли более 18 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в европейских странах на побережье Средиземного моря начинается самая сильная жара за лето 2023 года.

По оценкам специалистов, во время рекордно жаркого для Европы лета прошлого года из-за жары погибло более 61 тысячи человек.

Исследования показывают, что в процессе изменения климата Европа нагревается вдвое быстрее, чем в среднем другие регионы мира.