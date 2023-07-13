Глава МИД Швеции: Анкара при желании может согласовать вступление в НАТО и раньше осени

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что при наличии политической воли Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО и раньше, чем закончится летний перерыв парламента.

Его заявление приводит SVT, пишет "Европейская правда".

Бильстрём сказал, что названные президентом Турции временные рамки – "не раньше октября" – не является абсолютно неизменным обстоятельством.

"Я воспользовался случаем поговорить с моим коллегой, главой МИД Турции, перед завершением саммита в Вильнюсе, и по итогам убедился, что парламент Турции могут срочно созвать на заседание, даже во время летнего перерыва – который еще не начался", – отметил министр.

"Премьер Ульф Кристерссон, президент Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились, что ратификация должна состояться "как можно быстрее", поэтому именно этого нам следует придерживаться", – добавил Бильстрём.

Напомним, генсек НАТО сказал, что не обеспокоен заявлением Эрдогана о том, что парламент рассмотрит вопрос о вступлении Швеции в НАТО не раньше осени, хотя формально Турция уже согласилась снять вето.

Как известно, кроме Турции, вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.