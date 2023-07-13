Глава Мін’юсту Нідерландів може очолити партію Рютте після його відставки

Міністерка юстиції Нідерландів Ділан Єшильгьоз-Зегеріус вважається основною фавориткою на пост глави Народної партії за свободу і демократію (VVD) замість Марка Рютте, який оголосив про рішення піти з політики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Шанси Єшильгьоз-Зегеріус стати лідеркою партії досить високі, оскільки її можливі суперники, серед яких колишній міністр оборони Клаас Дейкгофф і голова парламенту Софі Херманс, вже заявили, що не будуть змагатися за цю посаду.

Сама міністерка вже заявила про готовність обійняти цю посаду і у разі успіху партії на виборах стати прем’єр-міністром.

До того, як очолити міністерство юстиції, Єшильгьоз-Зегеріус була депутаткою парламенту з 2017 по 2021 рік і державною секретаркою з економічних питань та кліматичної політики з 2021 по 2022 рік.

Очікується, що наприкінці цього тижня Національна рада VVD зробить її пріоритетною кандидаткою на виборах. За кілька тижнів члени партії проголосують за свого нового лідера.

Минулого тижня уряд Нідерландів на чолі з Марком Рютте розпався через незгоду окремих партій коаліції з посиленням міграційної політики, що передбачала б можливе розлучення сімей шукачів притулку.

Після відставки свого уряду Рютте заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на п'ятий термін і піде з політики після парламентських виборів у листопаді.

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