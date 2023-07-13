Глава Минюста Нидерландов может возглавить партию Рютте после его отставки

Министр юстиции Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус считается основным фаворитом на пост главы Народной партии за свободу и демократию (VVD) вместо Марка Рютте, который объявил о решении уйти из политики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Шансы Ешильгоз-Зегериус стать лидером партии достаточно высоки, поскольку ее возможные соперники, среди которых бывший министр обороны Клаас Дейкгофф и председатель парламента Софи Херманс, уже заявили, что не будут бороться за эту должность.

Сама министр уже заявила о готовности занять эту должность и в случае успеха партии на выборах стать премьер-министром.

До того как возглавить министерство юстиции Ешильгоз-Зегериус была депутатом парламента с 2017 по 2021 год и государственным секретарем по экономическим вопросам и климатической политике с 2021 по 2022 год.

Ожидается, что в конце этой недели Национальный совет VVD сделает ее приоритетным кандидатом на выборах. Через несколько недель члены партии проголосуют за своего нового лидера.

На прошлой неделе правительство Нидерландов во главе с Марком Рютте распалось из-за несогласия отдельных партий коалиции с ужесточением миграционной политики, которая предусматривала бы возможный развод семей соискателей убежища.

После отставки своего правительства Рютте заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый срок и уйдет из политики после парламентских выборов в ноябре.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину.