Розслідування щодо кокаїну в Білому домі завершили: власника не встановили

Секретна служба США в четвер повідомила про завершення розслідування щодо виявленого на початку липня в Білому домі пакунка з кокаїном, не оголосивши жодної підозри.

Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".

Як розповіли в Секретній службі США, фахівці проаналізували пакунок на предмет відбитків пальців і ДНК – їх не виявили. Також вони відстежили всі записи з камер спостереження для виявлення ймовірного підозрюваного.

"Без речових доказів слідство не зможе виокремити особу, яка нас цікавить, з-поміж сотень людей, які проходили через вестибюль, де було виявлено кокаїн. Наразі розслідування Секретної служби закрите через відсутність речових доказів", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, ввечері 2 липня на території Білого дому виявили підозрілу речовину, через яку довелося проводити евакуацію. Пізніше виявилось, що йдеться про пакунок із кокаїном, який невідомий залишив у комірчині біля гостьового входу в Білий дім.

На цьому тлі республіканські оглядачі почали припускати, що наркотик належить Хантеру Байдену – сину президента США, який раніше боровся з наркотичною залежністю.

Водночас у Білому домі вказували, що у ті дні відбувались екскурсії, а Байдени виїхали за місто на відпочинок.

Нагадаємо, у травні невідомий чоловік проник в будинок помічника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана.