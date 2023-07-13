Расследование по кокаину в Белом доме завершили: владельца не установили

Секретная служба США в четверг сообщила о завершении расследования в отношении обнаруженного в начале июля в Белом доме пакета с кокаином, не объявив никакого подозрения.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Как рассказали в Секретной службе США, специалисты проанализировали пакет на предмет отпечатков пальцев и ДНК – их не обнаружили. Также они отследили все записи с камер наблюдения для выявления вероятного подозреваемого.

"Без вещественных доказательств следствие не сможет выделить лицо, которое нас интересует, среди сотен людей, которые проходили через вестибюль, где был обнаружен кокаин. Сейчас расследование Секретной службы закрыто из-за отсутствия вещественных доказательств", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, вечером 2 июля на территории Белого дома обнаружили подозрительное вещество, из-за которого пришлось проводить эвакуацию. Позже оказалось, что речь идет о пакете с кокаином, который неизвестный оставил в кладовке возле гостевого входа в Белый дом.

На этом фоне республиканские обозреватели начали предполагать, что наркотик принадлежит Хантеру Байдену – сыну президента США, который ранее боролся с наркотической зависимостью.

В то же время в Белом доме указывали, что в те дни проходили экскурсии, а Байдены выехали за город на отдых.

Напомним, в мае неизвестный мужчина проник в дом помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.