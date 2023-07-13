Стефанішина пояснила гнівний твіт Зеленського: Отримали сигнали невіри в перемогу України

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина пояснила, що причиною гнівного повідомлення Володимира Зеленського перед самітом НАТО у Вільнюсі стали отримані сигнали про "розмивання" формулювань підсумкової декларації.

Про це Стефанішина сказала в четвер в ефірі телемарафону, передає кореспондент "Європейської правди".

Віцепрем’єрка пояснила, що формулювання Вільнюської декларації НАТО щодо України до останнього не були узгоджені й обговорювались уже на рівні лідерів.

"І фактично менш ніж за добу до початку саміту ми почали отримувати сигнали, що є намагання розмити формулювання з тим, можливо, щоб використати це щодо майбутнього України (ймовірно, йдеться про можливість відмови від вступу в НАТО як предмета переговорів з Росією. – Ред.)", – сказала вона.

"Ми розцінили це як невіру в нашу перемогу, тому достатньо різко зреагували", – додала посадовиця, зауваживши, що вже у Вільнюсі під час прямих переговорів дізнались про рішення.

"Ми побачили комюніке, яке містить позиції щодо безпосереднього запрошення України, визнає прогрес у реформах України, визнає рівень взаємосумісності, започатковує Раду Україна-НАТО, підтверджується те, що Україна буде членом НАТО", – перерахувала Стефанішина.

Вона підсумувала, що українська делегація завершила саміт "із ясністю для себе, коли всі лідери підтвердили, що Україна однозначно буде членом НАТО, що немає сумнівів ані в українській перемозі, ані в українському шляху".

Зауважимо, що схоже пояснення обурення Зеленського обговореннями на саміті НАТО напередодні наводило й видання Bloomberg.

Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

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