Стефанишина объяснила гневный твит Зеленского: Получили сигналы неверия в победу Украины

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила, что причиной гневного сообщения Владимира Зеленского перед саммитом НАТО в Вильнюсе стали полученные сигналы о "размывании" формулировок итоговой декларации.

Об этом Стефанишина сказала в четверг в эфире телемарафона, передает корреспондент "Европейской правды".

Вице-премьер пояснила, что формулировки Вильнюсской декларации НАТО по Украине до последнего не были согласованы и обсуждались уже на уровне лидеров.

"И фактически менее чем за сутки до начала саммита мы начали получать сигналы, что есть попытки размыть формулировки с тем, возможно, чтобы использовать это относительно будущего Украины (вероятно, речь идет о возможности отказа от вступления в НАТО как предмета переговоров с Россией. – Ред.)", – сказала она.

"Мы расценили это как неверие в нашу победу, поэтому достаточно резко среагировали", – добавила чиновница, отметив, что уже в Вильнюсе во время прямых переговоров узнали о решении.

"Мы увидели коммюнике, которое содержит позиции относительно непосредственного приглашения Украины, признает прогресс в реформах Украины, признает уровень взаимосовместимости, начинает Совет Украина-НАТО, подтверждается то, что Украина будет членом НАТО", – перечислила Стефанишина.

Она подытожила, что украинская делегация завершила саммит "с ясностью для себя, когда все лидеры подтвердили, что Украина однозначно будет членом НАТО, что нет сомнений ни в украинской победе, ни в украинском пути".

Заметим, что подобную версию публикации Зеленским возмущения относительно обсуждений на саммите НАТО накануне приводило и издание Bloomberg.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

Читайте также: Программа-минимум в Вильнюсе: что получила Украина от саммита НАТО и что должна делать дальше.