Зеленський провів нараду за підсумками "хорошого саміту" НАТО

Президент Володимир Зеленський у четвер увечері повідомив про нараду за участі міжнародного блоку, представників уряду та свого Офісу, присвячену підсумкам саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Про це пише "Європейська правда".

У поширеному в соцмережах повідомленні Зеленський вказав, що Київ працює над переведенням кожної домовленості за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі в "наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами".

"Хороший саміт має дати й хороші плоди", – зауважив він.

Серед іншого, Україна працює на змістовним наповненням Ради Україна-НАТО, готує укладання двосторонніх договорів про "гарантії безпеки", а також готується до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

"Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

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