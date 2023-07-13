Зеленский провел совещание по итогам "хорошего саммита" НАТО

Президент Владимир Зеленский в четверг вечером сообщил о совещании с участием международного блока, представителей правительства и своего Офиса, посвященное итогам саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Об этом пишет "Европейская правда".

В распространенном в соцсетях сообщении Зеленский указал, что Киев работает над переводом каждой договоренности по итогам саммита Альянса в Вильнюсе в "наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами".

"Хороший саммит должен дать и хорошие плоды", – отметил он.

Среди прочего, Украина работает над содержательным наполнением Совета Украина-НАТО, готовит заключение двусторонних договоров о "гарантиях безопасности", а также готовится к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.

"Уже не представить НАТО без Украины, и постоянно будем добавлять нашему сотрудничеству силы", – подытожил Зеленский.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

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