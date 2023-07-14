У Берліні через бійки вимагатимуть документи для відвідувань басейнів

Міська влада Берліна після неодноразових спалахів насильства зобов'язала відвідувачів деяких відкритих басейнів німецької столиці пред'являти посвідчення особи на вході.

Про це рішення, як пише "Європейська правда", оголосили новий мер міста Кай Вегнер та сенатор з питань внутрішніх справ Берліна Іріс Шпрангер, повідомляє dpa.

Зазначається, що влада вдалась до таких дій після того, як вихідними в одному з басейнів на гірці сталася масова бійка між 50 молодими людьми, в результаті чого виганяти їх довелося поліції. Після цього багато працівників басейну взяли лікарняний, і відтоді басейн закритий.

Крім того, у двох басейнах, де відбулися заворушення цього літа, встановлять відеоспостереження на входах та залучать мобільну поліцейську охорону. У басейнах, що знаходяться в районах Нойкьольн і Панков, також закрили доступ до гірок і трамплінів.

Уточнюється, що в майбутньому відвідувачі повинні будуть заздалегідь бронювати іменні квитки онлайн або ідентифікувати себе на вході. За словами мера, мета – не допустити рецидивістів.

За словами голови Федеральної асоціації директорів німецьких басейнів Петера Харцхайма, в насильстві у басейнах є культурний компонент, адже їх відвідують представники "різних культурних прошарків, в тому числі багато молодих людей з міграційним минулим".

Нагадаємо, на початку травня двоє учениць початкових класів у віці семи і восьми років отримали поранення в результаті нападу в школі в берлінському районі Нойкьольн.

У червні під час грози, що накрила столицю Грузію, потужний шквал вітру зірвав з даху елітної багатоповерхівки великий шматок конструкції басейну, розташованого на її даху, він впав на проїжджу частину.