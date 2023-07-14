В Берлине из-за драк будут требовать документы для посещения бассейнов

Городские власти Берлина после неоднократных вспышек насилия обязали посетителей некоторых открытых бассейнов немецкой столицы предъявлять удостоверение личности на входе.

Об этом решении, как пишет "Европейская правда", объявили новый мэр города Кай Вегнер и сенатор по вопросам внутренних дел Берлина Ирис Шпрангер, сообщает dpa.

Отмечается, что власти прибегли к таким действиям после того, как в выходные в одном из бассейнов на горке произошла массовая драка между 50 молодыми людьми, в результате чего выгонять их пришлось полиции. После этого многие работники бассейна взяли больничный, и с тех пор бассейн закрыт.

Кроме того, в двух бассейнах, где произошли беспорядки этим летом, установят видеонаблюдение на входах и привлекут мобильную полицейскую охрану. В бассейнах, находящихся в районах Нойкёльн и Панков, также закрыли доступ к горкам и трамплинам.

Уточняется, что в будущем посетители должны будут заранее бронировать именные билеты онлайн или идентифицировать себя на входе. По словам мэра, цель – не допустить рецидивистов.

По словам председателя Федеральной ассоциации директоров немецких бассейнов Петера Харцхайма, в насилии в бассейнах есть культурный компонент, ведь их посещают представители "различных культурных слоев, в том числе много молодых людей с миграционным прошлым".

Напомним, в начале мая две ученицы начальных классов в возрасте семи и восьми лет получили ранения в результате нападения в школе в берлинском районе Нойкёльн.

В июне во время грозы, накрывшей столицу Грузии, мощный шквал ветра сорвал с крыши элитной многоэтажки большой кусок конструкции бассейна, расположенного на ее крыше, он упал на проезжую часть.