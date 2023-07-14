У США розповіли, коли Україна застосує касетні боєприпаси: РФ дізнається першою – CNN
У США прокоментували терміни застосування касетних боєприпасів в Україні та пояснили, що їх вдалося передати швидко, оскільки вони вже були розміщені в Європі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного американського високопосадовця.
На запитання, коли ці боєприпаси будуть використовуватись в Україні, співрозмовник телеканалу відповів: "Ми ухвалили рішення, щоб росіяни дізналися про це першими".
Касетні боєприпаси заборонені у понад 100 країнах світу. Їхня передача Україні викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду.
Такі боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення. Існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.
Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.
У Пентагоні згодом підтвердили, що Сполучені Штати вже доправили в Україну касетні боєприпаси.