У США розповіли, коли Україна застосує касетні боєприпаси: РФ дізнається першою – CNN

У США прокоментували терміни застосування касетних боєприпасів в Україні та пояснили, що їх вдалося передати швидко, оскільки вони вже були розміщені в Європі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного американського високопосадовця.

На запитання, коли ці боєприпаси будуть використовуватись в Україні, співрозмовник телеканалу відповів: "Ми ухвалили рішення, щоб росіяни дізналися про це першими".

Касетні боєприпаси заборонені у понад 100 країнах світу. Їхня передача Україні викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду.

Такі боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення. Існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.

У Пентагоні згодом підтвердили, що Сполучені Штати вже доправили в Україну касетні боєприпаси.