В США прокомментировали сроки применения кассетных боеприпасов в Украине и объяснили, что их удалось передать быстро, поскольку они уже были размещены в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

На вопрос, когда эти боеприпасы будут использоваться в Украине, собеседник телеканала ответил: "Мы приняли решение, чтобы россияне узнали об этом первыми".

Кассетные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах мира. Их передача Украине вызвала критику со стороны неправительственных организаций и смутила несколько европейских стран и Канаду.

Такие боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения. Существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.

Накануне командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США.

В Пентагоне впоследствии подтвердили, что Соединенные Штаты уже доставили в Украину кассетные боеприпасы.