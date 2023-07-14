У Греції через сильну спеку тимчасово закрили Акрополь

Влада Афін на кілька годин у п’ятницю закрила одну з найвідоміших туристичних пам’яток Греції – Акрополь, аби вберегти його відвідувачів від спеки, що накрила країни Південної Європи.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Акрополь, де розташований храм Парфенон, який щороку відвідують мільйони туристів, закривали з 12:00 до 17:00.

На цей час метеорологічна служба Греції прогнозувала в Афінах пікову температуру в 41 градус за Цельсієм. Водночас на Акрополі вона вища, оскільки це пагорб без тіней, у яких можна сховатись від спеки.

Працівники Грецького Червоного Хреста роздавали пляшки з водою туристам, які вишикувалися в довгі черги перед Акрополем й обмахувалися віялами під тінню оливкових дерев.

Як повідомлялось, країни Південної Європи потерпають від сильної спеки, причому метеорологи попереджають, що наступного тижня температура може сягнути рекордно високого рівня для континенту.

За оцінками фахівців, під час рекордно спекотного для Європи літа минулого року через спеку загинула понад 61 тисяча людей.