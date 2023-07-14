В Греции из-за сильной жары временно закрыли Акрополь

Власти Афин на несколько часов в пятницу закрыли одну из самых известных туристических достопримечательностей Греции – Акрополь, чтобы уберечь его посетителей от жары, которая накрыла страны Южной Европы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Акрополь, где расположен храм Парфенон, который ежегодно посещают миллионы туристов, закрывали с 12:00 до 17:00.

На это время метеорологическая служба Греции прогнозировала в Афинах пиковую температуру в 41 градус по Цельсию. В то же время на Акрополе она выше, поскольку это холм без теней, в которых можно спрятаться от жары.

Работники Греческого Красного Креста раздавали бутылки с водой туристам, которые выстроились в длинные очереди перед Акрополем и обмахивались веерами под тенью оливковых деревьев.

Как сообщалось, страны Южной Европы страдают от сильной жары, причем метеорологи предупреждают, что на следующей неделе температура может достичь рекордно высокого уровня для континента.

По оценкам специалистов, во время рекордно жаркого для Европы лета прошлого года из-за жары погибло более 61 тысячи человек.