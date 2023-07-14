У Мін’юсті очікують на позитивне рішення ЄСПЛ за позовом Росії проти України

Є підстави очікувати, що рішення Європейського суду з прав людини у справі "Росія проти України", що буде опубліковане наступного тижня, буде позитивним для української сторони.

Про це в коментарі "Укрінформу" сказала уповноважена у справах ЄСПЛ Міністерства юстиції України Маргарита Сокоренко, пише "Європейська правда".

Як пояснила посадовиця, для неї позов – "про альтернативну версію Росії її ж агресії проти нашої держави".

"Якщо коротко, вони заявляли про низку порушень прав людини Україною, насамперед російськомовного населення, розповідаючи про дискримінацію та утиски. Я можу оцінювати лише шанси України у цій справі, і, як на мене, результат порадує", – сказала вона.

Сокоренко також спрогнозувала, що за іншими справами, де фігурують Україна та Росія – а саме "Україна проти Росії (щодо Криму)" та "Україна та Нідерланди проти Росії" щодо порушень прав людини на окупованих територіях, – ЄСПЛ буде ухвалювати рішення швидко.

"Що важливо, ЄСПЛ продовжує розглядати справи навіть попри відсутність будь-якої співпраці з боку Росії з березня 2022 року. Для цього суд ухвалив відповідний алгоритм дій та дотримується його", – підсумувала уповноважена Мін'юсту.

"Це важливий сигнал Росії та й, у принципі, будь-якій державі, яка вирішує зухвало та цинічно порушувати міжнародні зобов'язання, що відповідальності не уникнути", – підсумувала вона.

Нагадаємо, влітку 2021 року Росія подала до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

Рішення мають оголосити вранці 18 липня за письмовою процедурою.