В Минюсте ожидают положительного решения ЕСПЧ по иску России против Украины
Есть основания ожидать, что решение Европейского суда по правам человека по делу "Россия против Украины", которое будет опубликовано на следующей неделе, будет положительным для украинской стороны.
Об этом в комментарии "Укринформу" сказала уполномоченная по делам ЕСПЧ Министерства юстиции Украины Маргарита Сокоренко, пишет "Европейская правда".
Как пояснила чиновница, для нее иск – "об альтернативной версии России ее же агрессии против нашего государства".
"Если коротко, они заявляли о ряде нарушений прав человека Украиной, прежде всего русскоязычного населения, рассказывая о дискриминации и притеснениях. Я могу оценивать только шансы Украины в этом деле, и, как по мне, результат порадует", – сказала она.
Сокоренко также спрогнозировала, что по другим делам, где фигурируют Украина и Россия – а именно "Украина против России (по Крыму)" и "Украина и Нидерланды против России" о нарушениях прав человека на оккупированных территориях, – ЕСПЧ будет принимать решения быстро.
"Что важно, ЕСПЧ продолжает рассматривать дела даже несмотря на отсутствие какого-либо сотрудничества со стороны России с марта 2022 года. Для этого суд принял соответствующий алгоритм действий и придерживается его", – подытожила уполномоченная Минюста.
"Это важный сигнал России и, в принципе, любому государству, которое решает дерзко и цинично нарушать международные обязательства, что ответственности не избежать", – подытожила она.
Напомним, летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, обвиняя Украину в гибели мирных жителей в 2014 году, катастрофе MH17, обстреле российских территорий, дискриминации русскоязычного населения.
Решение должны объявить утром 18 июля по письменной процедуре.