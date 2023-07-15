У Румунії понад 200 осіб із "притулків жаху" потрапили до лікарень

У Румунії понад 200 осіб із спеціалізованих установ опинилися в лікарнях після перевірок, проведених у будинках для літніх людей, які у ЗМІ назвали "притулками жаху".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я Румунії.

Зазначається, що з 216 осіб, переселених із соціальних центрів для людей з обмеженими можливостями в повітах Констанца, Долж, Горж, Марамуреш, Нямц, Сату-Маре, Телеорман, Тіміш, Тулча і Вранча, 76 осіб потребували термінової госпіталізації.

Решта осіб потребували обстеження та медичного спостереження в спеціалізованих відділеннях повітових лікарень.

У міністерстві заявили, що мають намір забезпечити постійну медичну допомогу для всіх постраждалих мешканців соціальних центрів.

Ще на початку року румунські розслідувачі опублікували матеріали про умови проживання людей у будинках для літніх та людей з інвалідністю.

У цих центрах були відсутні належні умови для догляду за людьми: людям не давали ліків та їжі. Деякі з них передчасно помирали, когось використовували для роботи, мешканці таких центрів часто жебракували під парканами, просячи в перехожих гроші та їжу. У деяких випадках у жителів будинків конфісковували пенсії та навіть майно.

На тлі скандалу з "притулками жаху" у відставку подали міністр праці Маріус Будей та міністерка у справах сім'ї Румунії Габріела Фіря.