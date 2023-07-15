В Румынии более 200 человек из "приютов ужаса" попали в больницы

В Румынии более 200 человек из специализированных учреждений оказались в больницах после проверок, проведенных в домах престарелых, которые в СМИ назвали "приютами ужаса".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Румынии.

Отмечается, что из 216 человек, переселенных из социальных центров для людей с ограниченными возможностями в уездах Констанца, Долж, Горж, Марамуреш, Нямц, Сату-Маре, Телеорман, Тимиш, Тулча и Вранча, 76 человек нуждались в срочной госпитализации.

Остальные лица нуждались в обследовании и медицинском наблюдении в специализированных отделениях уездных больниц.

В министерстве заявили, что намерены обеспечить постоянную медицинскую помощь для всех пострадавших жителей социальных центров.

Еще в начале года румынские расследователи опубликовали материалы об условиях проживания людей в домах престарелых и людей с инвалидностью.

В этих центрах отсутствовали надлежащие условия для ухода за людьми: людям не давали лекарств и пищи. Некоторые из них преждевременно умирали, кого-то использовали для работы, жители таких центров часто попрошайничали под заборами, прося у прохожих деньги и еду. В некоторых случаях у жителей домов конфисковывали пенсии и даже имущество.

На фоне скандала в отставку подали министр труда Мариус Будей и министр по делам семьи Румынии Габриэла Фиря.