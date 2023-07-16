Чеська армія планує закупівлю дронів-камікадзе

Чеська армія збирається закупити так звані баражувальні боєприпаси, інакше відомі як дрони-камікадзе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

"Наразі Міністерство оборони веде переговори з конкретним постачальником обраної системи баражувальних боєприпасів. Через характер проєкту відомство пов'язане комерційною таємницею з обраним постачальником", – повідомила речниця Генерального штабу ЗС Чехії Властіміла Кіпрісова.

За інформацією чеських ЗМІ, оборонне відомство має вести переговори з ізраїльською компанією UVision, яка виробляє безпілотники-камікадзе Hero різних розмірів, від маленького вагою вісім кілограмів до 150-кілограмового дрона, який може пролетіти 200 кілометрів і знищувати важку бронетехніку.

"Армія має намір придбати десять комплектів баражувальних боєприпасів для підрозділів сухопутних військ", – додала Кіпрісова. Генеральний штаб хоче підписати контракт до кінця 2023 року.

Речниця не сказала, скільки коштуватимуть дрони-камікадзе. В інтернеті можна знайти інформацію, що італійський спецназ купує невстановлену кількість найменших апаратів Hero 30 і заплатить за них понад 4 млн євро.

За словами Міхала Здобінського, головного редактора Армійського технічного журналу (ATM), дрони-камікадзе поєднують в собі переваги керованої ракети і розвідувального безпілотника. "Він використовувався і раніше, але в Україні стало зрозуміло, наскільки це небезпечна зброя, адже це і розвідувальна, і патрульна, і ударна машина в одному", – сказав Здобінський.

Чеська армія наразі використовує кілька типів невеликих спостережних безпілотників. Минулого року Генеральний штаб вирішив купити в Ізраїлі три більших бойових дрони Heron 1, які можуть нести ракети або бомби, за 2,7 мільярда крон. Але армія відмовилася від цього контракту і оголосила, що купить 200 малих дронів. За словами солдатів, за зміною думки стоїть війна в Україні, де менші безпілотники добре себе зарекомендували.

Нагадаємо, у травні Міноборони Естонії уклало контракт з ізраїльською компанією Israel Aerospace Industries на закупівлю баражувальних боєприпасів: угода є однією з найдорожчих в історії міністерства, її вартість складає 100 млн євро.