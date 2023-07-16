Чешская армия планирует закупку дронов-камикадзе

Чешская армия собирается закупить так называемые барражирующие боеприпасы, иначе известные как дроны-камикадзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

"Сейчас Министерство обороны ведет переговоры с конкретным поставщиком выбранной системы барражирующих боеприпасов. Из-за характера проекта ведомство связано коммерческой тайной с выбранным поставщиком", – сообщила пресс-секретарь Генерального штаба ВС Чехии Властимила Киприсова.

По информации чешских СМИ, оборонное ведомство должно вести переговоры с израильской компанией UVision, которая производит беспилотники-камикадзе Hero разных размеров, от маленького весом восемь килограммов до 150-килограммового дрона, который может пролететь 200 километров и уничтожать тяжелую бронетехнику.

"Армия намерена приобрести десять комплектов барражирующих боеприпасов для подразделений сухопутных войск", – добавила Киприсова. Генеральный штаб хочет подписать контракт до конца 2023 года.

Пресс-секретарь не сказала, сколько будут стоить дроны-камикадзе. В интернете можно найти информацию, что итальянский спецназ покупает неустановленное количество самых маленьких аппаратов Hero 30 и заплатит за них более 4 млн евро.

По словам Михала Здобинского, главного редактора Армейского технического журнала (ATM), дроны-камикадзе сочетают в себе преимущества управляемой ракеты и разведывательного беспилотника. "Он использовался и раньше, но в Украине стало понятно, насколько это опасное оружие, ведь это и разведывательная, и патрульная, и ударная машина в одном", – сказал Здобинский.

Чешская армия сейчас использует несколько типов небольших наблюдательных беспилотников. В прошлом году Генеральный штаб решил купить в Израиле три больших боевых дрона Heron 1, которые могут нести ракеты или бомбы, за 2,7 миллиарда крон. Но армия отказалась от этого контракта и объявила, что купит 200 малых дронов. По словам солдат, за изменением мнения стоит война в Украине, где меньшие беспилотники хорошо себя зарекомендовали.

Напомним, в мае Минобороны Эстонии заключило контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries на закупку барражирующих боеприпасов: сделка является одной из самых дорогих в истории министерства, ее стоимость составляет 100 млн евро.