У Литві заявили, що стежать за групою Вагнера у Білорусі

Служба охорони держкордону Литви наразі стежить за ситуацією навколо переміщення групи Вангера у Білорусь, але не бачить причин для якихось додаткових дій для захисту кордону.

Про це заявив речник відомства Гедрюс Мішутіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Захист кордону з Білоруссю зараз додатково посилено через нелегальну міграцію, і через саміт НАТО, тому рівень спостереження і пильності високий", – сказав Мішутіс.

За його словами, відомство продовжить стежити за ситуацією.

"Але поки що немає ознак того, що треба щось робити", – додав Мішутіс.

Лідер групи Вагнера Євгеній Пригожин був засланий до Білорусі після того, як він припинив своє збройне повстання минулого місяця.

6 липня Лукашенко заявляв, що на території країни на той час не було ні найманців ПВК "Вагнер", ні їхнього ватажка Євгенія Пригожина.

14 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило про присутність бійців ПВК "Вагнер" на території країни, заявивши, що вони навчають війська територіальної оборони.