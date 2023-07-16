В Литве заявили, что следят за группой Вагнера в Беларуси

Служба охраны госграницы Литвы сейчас следит за ситуацией вокруг перемещения группы Вангера в Беларусь, но не видит причин для каких-то дополнительных действий для защиты границы.

Об этом заявил представитель ведомства Гедрюс Мишутис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Защита границы с Беларусью сейчас дополнительно усилена из-за нелегальной миграции, и из-за саммита НАТО, поэтому уровень наблюдения и бдительности высокий", – сказал Мишутис.

По его словам, ведомство продолжит следить за ситуацией.

"Но пока нет признаков того, что надо что-то делать", – добавил Мишутис.

Лидер группы "Вагнера" Евгений Пригожин был сослан в Беларусь после того, как он прекратил свое вооруженное восстание в прошлом месяце.

14 июля Министерство обороны Беларуси сообщило о присутствии бойцов ЧВК "Вагнер" на территории страны, заявив, что они обучают войска территориальной обороны.