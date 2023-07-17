Німеччина хоче мати найкраще оснащену дивізію серед країн НАТО в Європі у 2025 році

Німеччина впевнена, що матиме найкраще оснащену армійську дивізію серед європейських союзників по НАТО у 2025 році.

Про це заявив в інтерв'ю Reuters начальник сухопутних військ країни Альфонс Майс, повідомляє "Європейська правда".

Наразі Берлін не має жодної боєздатної дивізії – військової частини, що налічує понад 20 тисяч військовослужбовців.

Берлін має намір розгорнути першу з трьох дивізій до 2025 року, а другу – у 2027 році.

"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми це зробимо (розгорнемо дивізію до 2025 року. – Ред.)", – сказав Майс.

Він додав, що дивізія спочатку буде укомплектована на 80-90% від необхідного особового складу, і що ці плани були узгоджені з НАТО.

Генерал-лейтенант зазначив, що спочатку Німеччина оснастить дві механізовані бригади, пізніше – легше озброєну середню бригаду, яка буде посилена голландською бригадою. Бригада налічує близько 5 тисяч військовослужбовців.

"Цього буде достатньо… У будь-якому разі цього буде достатньо для того, щоб у 2025 році мати найкраще оснащену дивізію серед усіх європейських партнерів НАТО. Принаймні, це наша спільна мета з голландськими партнерами", – сказав генерал-лейтенант.

Дивізії є основними організаційними структурними елементами сухопутних військ, необхідними для розв'язання конфлікту з рівним за силою супротивником.

Західні країни намагаються відновити і переозброїти свої дивізії після десятиліть, проведених у менших війнах в Іраку і Афганістані, коли вони були занедбані, розібрані і позбавлені зброї і боєприпасів.

Що стосується другої німецької дивізії, яка має бути боєздатною у 2027 році, Майс сказав, що її повне оснащення значною мірою залежить від надходження закупівель зі спеціального фонду на 100 мільярдів євро.

Канцлер Олаф Шольц заявив у липні, що Німеччина витрачатиме 2% свого ВВП на оборону, як того вимагають цілі НАТО, вже наступного року.

За даними опитувань, більшість німців підтримують ідею витрачати на оборонні потреби такий обсяг.