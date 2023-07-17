Укр Рус Eng

Німеччина хоче мати найкраще оснащену дивізію серед країн НАТО в Європі у 2025 році

Понеділок, 17 липня 2023, 09:27

Німеччина впевнена, що матиме найкраще оснащену армійську дивізію серед європейських союзників по НАТО у 2025 році.

Про це заявив в інтерв'ю Reuters начальник сухопутних військ країни Альфонс Майс, повідомляє "Європейська правда".

Наразі Берлін не має жодної боєздатної дивізії – військової частини, що налічує понад 20 тисяч військовослужбовців. 

Берлін має намір розгорнути першу з трьох дивізій до 2025 року, а другу – у 2027 році.

"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми це зробимо (розгорнемо дивізію до 2025 року. – Ред.)", – сказав Майс.

Він додав, що дивізія спочатку буде укомплектована на 80-90% від необхідного особового складу, і що ці плани були узгоджені з НАТО.

Більшість німців підтримують збільшення витрат на оборону до щонайменш 2% ВВП

Генерал-лейтенант зазначив, що спочатку Німеччина оснастить дві механізовані бригади, пізніше – легше озброєну середню бригаду, яка буде посилена голландською бригадою. Бригада налічує близько 5 тисяч військовослужбовців.

"Цього буде достатньо… У будь-якому разі цього буде достатньо для того, щоб у 2025 році мати найкраще оснащену дивізію серед усіх європейських партнерів НАТО. Принаймні, це наша спільна мета з голландськими партнерами", – сказав генерал-лейтенант.

Дивізії є основними організаційними структурними елементами сухопутних військ, необхідними для розв'язання конфлікту з рівним за силою супротивником.

Західні країни намагаються відновити і переозброїти свої дивізії після десятиліть, проведених у менших війнах в Іраку і Афганістані, коли вони були занедбані, розібрані і позбавлені зброї і боєприпасів.

Що стосується другої німецької дивізії, яка має бути боєздатною у 2027 році, Майс сказав, що її повне оснащення значною мірою залежить від надходження закупівель зі спеціального фонду на 100 мільярдів євро.

Канцлер Олаф Шольц заявив у липні, що Німеччина витрачатиме 2% свого ВВП на оборону, як того вимагають цілі НАТО, вже наступного року.

За даними опитувань, більшість німців підтримують ідею витрачати на оборонні потреби такий обсяг.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Війна з РФ