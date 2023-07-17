Германия хочет иметь лучше всего оснащенную дивизию среди стран НАТО в Европе в 2025 году

Германия уверена, что будет иметь лучше всего оснащенную армейскую дивизию среди европейских союзников по НАТО в 2025 году.

Об этом заявил в интервью Reuters начальник сухопутных войск страны Альфонс Майс, сообщает "Европейская правда".

Сейчас Берлин не имеет ни одной боеспособной дивизии – воинской части, насчитывающей более 20 тысяч военнослужащих.

Берлин намерен развернуть первую из трех дивизий до 2025 года, а вторую – в 2027 году.

"Я очень оптимистично настроен относительно того, что мы это сделаем (развернем дивизию до 2025 года. – Ред.)", – сказал Майс.

Он добавил, что дивизия сначала будет укомплектована на 80-90% от необходимого личного состава, и что эти планы были согласованы с НАТО.

Генерал-лейтенант отметил, что сначала Германия оснастит две механизированные бригады, позже – более легко вооруженную среднюю бригаду, которая будет усилена голландской бригадой. Бригада насчитывает около 5 тысяч военнослужащих.

"Этого будет достаточно... В любом случае этого будет достаточно для того, чтобы в 2025 году иметь лучше всего оснащенную дивизию среди всех европейских партнеров НАТО. По крайней мере, это наша общая цель с голландскими партнерами", – сказал генерал-лейтенант.

Дивизии являются основными организационными структурными элементами сухопутных войск, необходимыми для разрешения конфликта с равным по силе противником.

Западные страны пытаются восстановить и перевооружить свои дивизии после десятилетий, проведенных в меньших войнах в Ираке и Афганистане, когда они были заброшены, разобраны и лишены оружия и боеприпасов.

Что касается второй немецкой дивизии, которая должна быть боеспособной в 2027 году, Майс сказал, что ее полное оснащение в значительной степени зависит от поступления закупок из специального фонда на 100 миллиардов евро.

Канцлер Олаф Шольц заявил в июле, что Германия будет тратить 2% своего ВВП на оборону, как того требуют цели НАТО, уже в следующем году.

По данным опросов, большинство немцев поддерживают идею тратить на оборонные нужды такой объем.