Біля Неаполя після обвалу житлового будинку вдалося вціліти трьом людям

У неділю в приморському передмісті Неаполя обвалилося крило триповерхового житлового будинку, з-під завалів якого витягнули трьох людей.

Про це повідомило агентство Associated Press, пише "Європейська правда".

Обвалення будинку відбулося в Торре-дель-Греко, містечку, розташованому за 12 кілометрів від Неаполя.

"На цей момент немає жодних ознак того, що люди зникли безвісти", – сказав Лука Карі, речник національної пожежної охорони Італії.

Пожежники спочатку повідомили, що їм вдалося витягти з-під завалу двох вцілілих. Пізніше представник місцевого міністерства внутрішніх справ підтвердив повідомлення італійських ЗМІ про те, що вдалося врятувати третю людину.

🔴 #Napoli, crollo ala palazzina Torre del Greco: 60 #vigilidelfuoco impegnati per la ricerca di eventuali dispersi coinvolti nel cedimento di stamattina. Nel video le operazioni delle unità cinofile sul sito di lavoro [#16luglio 19:00] pic.twitter.com/iw07AGWl6H — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 16, 2023

Місцеві посадовці повідомили журналістам на місці події, що після обвалення вдалося знайти всіх людей.

"Це диво, справді диво", – сказав мер Торре-дель-Греко Луїджі Меннелла в інтерв'ю державному телебаченню.

🔴 #Napoli, crollo ala di una palazzina a Torre del Greco: continua il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco per la ricerca di eventuali dispersi coinvolti nel cedimento. Nella clip ricognizione aerea con i droni sulla zona d'intervento [#16luglio 14:15] pic.twitter.com/ejIun869Ms — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 16, 2023

За його словами, в будівлі проживали 23 людини, і місто працює над тим, щоб знайти тимчасове житло для цих мешканців та ще близько 20 осіб, які жили в сусідніх будинках.

Серед тих, кого витягли живими з-під завалів, – власник піцерії, який випадково опинився перед будівлею, коли вона обвалилася.

Люди, які вижили, перебувають у лікарні з переломами.

Двоє перехожих отримали легкі поранення внаслідок падіння уламків, їм надали допомогу на місці події.

Телеканал Rai TV повідомив, що в будівлі, яку він описав як напівзруйновану, мешкали п'ять сімей.

Нагадаємо, у червні у Лондоні несподівано обвалився триповерховий будинок: очевидці розповідали, що надзвичайна подія була схожа на землетрус.

Раніше швейцарське село Брієнц залишилося майже неушкодженим після велетенського зсуву землі.