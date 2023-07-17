Біля Неаполя після обвалу житлового будинку вдалося вціліти трьом людям
Понеділок, 17 липня 2023, 09:53
У неділю в приморському передмісті Неаполя обвалилося крило триповерхового житлового будинку, з-під завалів якого витягнули трьох людей.
Про це повідомило агентство Associated Press, пише "Європейська правда".
Обвалення будинку відбулося в Торре-дель-Греко, містечку, розташованому за 12 кілометрів від Неаполя.
"На цей момент немає жодних ознак того, що люди зникли безвісти", – сказав Лука Карі, речник національної пожежної охорони Італії.
Пожежники спочатку повідомили, що їм вдалося витягти з-під завалу двох вцілілих. Пізніше представник місцевого міністерства внутрішніх справ підтвердив повідомлення італійських ЗМІ про те, що вдалося врятувати третю людину.
🔴 #Napoli, crollo ala palazzina Torre del Greco: 60 #vigilidelfuoco impegnati per la ricerca di eventuali dispersi coinvolti nel cedimento di stamattina. Nel video le operazioni delle unità cinofile sul sito di lavoro [#16luglio 19:00] pic.twitter.com/iw07AGWl6H— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 16, 2023
Місцеві посадовці повідомили журналістам на місці події, що після обвалення вдалося знайти всіх людей.
"Це диво, справді диво", – сказав мер Торре-дель-Греко Луїджі Меннелла в інтерв'ю державному телебаченню.
🔴 #Napoli, crollo ala di una palazzina a Torre del Greco: continua il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco per la ricerca di eventuali dispersi coinvolti nel cedimento. Nella clip ricognizione aerea con i droni sulla zona d'intervento [#16luglio 14:15] pic.twitter.com/ejIun869Ms— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 16, 2023
За його словами, в будівлі проживали 23 людини, і місто працює над тим, щоб знайти тимчасове житло для цих мешканців та ще близько 20 осіб, які жили в сусідніх будинках.
Серед тих, кого витягли живими з-під завалів, – власник піцерії, який випадково опинився перед будівлею, коли вона обвалилася.
Люди, які вижили, перебувають у лікарні з переломами.
Двоє перехожих отримали легкі поранення внаслідок падіння уламків, їм надали допомогу на місці події.
Телеканал Rai TV повідомив, що в будівлі, яку він описав як напівзруйновану, мешкали п'ять сімей.
Нагадаємо, у червні у Лондоні несподівано обвалився триповерховий будинок: очевидці розповідали, що надзвичайна подія була схожа на землетрус.
Раніше швейцарське село Брієнц залишилося майже неушкодженим після велетенського зсуву землі.