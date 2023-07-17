После обвала жилого дома возле Неаполя удалось уцелеть трем людям

В воскресенье в приморском пригороде Неаполя обвалилось крыло трехэтажного жилого дома, из-под завалов которого вытащили трех человек.

Об этом сообщило агентство Associated Press, пишет "Европейская правда".

Обрушение дома произошло в Торре-дель-Греко, городке, расположенном в 12 километрах от Неаполя.

"На данный момент нет никаких признаков того, что люди пропали без вести", – сказал Лука Кари, представитель национальной пожарной охраны Италии.

Пожарные сначала сообщили, что им удалось извлечь из-под завала двух уцелевших. Позже представитель местного министерства внутренних дел подтвердил сообщения итальянских СМИ о том, что удалось спасти третьего человека.

🔴 #Napoli, crollo ala palazzina Torre del Greco: 60 #vigilidelfuoco impegnati per la ricerca di eventuali dispersi coinvolti nel cedimento di stamattina. Nel video le operazioni delle unità cinofile sul sito di lavoro [#16luglio 19:00] pic.twitter.com/iw07AGWl6H — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 16, 2023

Местные чиновники сообщили журналистам на месте происшествия, что после обрушения удалось найти всех людей.

"Это чудо, действительно чудо", – сказал мэр Торре-дель-Греко Луиджи Меннелла в интервью государственному телевидению.

🔴 #Napoli, crollo ala di una palazzina a Torre del Greco: continua il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco per la ricerca di eventuali dispersi coinvolti nel cedimento. Nella clip ricognizione aerea con i droni sulla zona d'intervento [#16luglio 14:15] pic.twitter.com/ejIun869Ms — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 16, 2023

По его словам, в здании проживали 23 человека, и город работает над тем, чтобы найти временное жилье для этих жителей и еще около 20 человек, которые жили в соседних домах.

Среди тех, кого вытащили живыми из-под завалов, – владелец пиццерии, который случайно оказался перед зданием, когда оно обрушилось.

Люди, которые выжили, находятся в больнице с переломами.

Двое прохожих получили легкие ранения в результате падения обломков, им оказали помощь на месте происшествия.

Телеканал Rai TV сообщил, что в здании, которое он охарактеризовал как полуразрушенное, жили пять семей.

Напомним, в июне в Лондоне неожиданно обвалился трехэтажный дом: очевидцы рассказывали, что чрезвычайное происшествие было похоже на землетрясение.

Ранее швейцарское село Бриенц осталось почти неповрежденным после гигантского оползня земли.