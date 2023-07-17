В аэропорту итальянской Катании произошел пожар: закрывают на три дня

Вечером 16 июля в аэропорту Катании произошел пожар в терминале, из-за которого работу аэропорта останавливают на следующие три дня.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Пожар начался около 23:30 в воскресенье на нижнем ярусе терминала, причины неизвестны. Пассажиров и персонал быстро эвакуировали. Никто не пострадал, но эвакуация почти в полной темноте с густым дымом для многих стала неприятным испытанием, некоторые пассажиры паниковали.

Огонь быстро сдержали и ликвидировали, однако терминал еще долго был заполнен дымом.

Компания-оператор аэропорта сообщила, что аэропорт останется закрытым до 14:00 среды, 19 июля, пока в терминале не наведут порядок после пожара.

Напомним, забастовка итальянских работников авиатранспорта в субботу привела к отмене около тысячи рейсов, что затронуло около 250 тысяч пассажиров по всей Европе.