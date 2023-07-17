Естонія на п'ять днів віддасть частину свого неба винищувачам НАТО

Винищувачі Eurofighter Typhoon Королівських військово-повітряних сил Великої Британії проводитимуть тренувальні польоти з 17 до 21 липня над частиною повітряного простору Естонії.

Про це, як передає "Європейська правда", поінформувала пресслужба Сил оборони Естонії.

Згідно із заявою військового відомства балтійської країни, заняття ВПС Британії відбуватимуться над східною, південною, південно-західною та центральною частинами Естонії в проміжку з 09:45 до 16:30 за місцевим часом.

Як вказується в повідомленні, льотчики Eurofighter Typhoon намагатимуться уникати польотів біля населених пунктів і окремих хуторів.

Зазначається, що Королівські ВПС проводять тренувальні польоти відповідно до естонського законодавства і домовленості з Транспортним департаментом та Аеронавігаційними службами Естонії.

Нагадаємо, що ВПС країн-членів Альянсу з 2004 року захищають небо над країнами Балтії. Винищувачі НАТО базуються на авіабазах у литовському Шауляї та естонському Емарі.

Раніше повідомлялося, що британські RAF Typhoons в Естонії підіймалися в повітря, щоб перехопити російські літаки.

Нагадаємо, 20 червня RAF Typhoon в Естонії були підняті по тривозі на перехоплення Ту-134 ВМФ Росії і двох літаків Су-27, які пролетіли близько до повітряного простору НАТО.