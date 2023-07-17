Эстония на пять дней отдаст часть своего неба истребителям НАТО

Истребители Eurofighter Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании будут проводить тренировочные полеты с 17 по 21 июля над частью воздушного пространства Эстонии.

Об этом, как передает "Европейская правда", проинформировала пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Согласно заявлению военного ведомства балтийской страны, учения ВВС Великобритании будут проходить над восточной, южной, юго-западной и центральной частями Эстонии в промежутке с 09:45 до 16:30 по местному времени.

Как указывается в сообщении, летчики Eurofighter Typhoon будут стараться избегать полетов возле населенных пунктов и отдельных хуторов.

Отмечается, что Королевские ВВС проводят тренировочные полеты в соответствии с эстонским законодательством и с договоренностью с Транспортным департаментом и Аэронавигационными службами Эстонии.

Напомним, что ВВС стран-членов Альянса с 2004 года защищают небо над странами Балтии. Истребители НАТО базируются на авиабазах в литовском Шауляе и эстонском Эмари.

Ранее сообщалось, что британские RAF Typhoons в Эстонии поднимались в воздух, чтобы перехватить российские самолеты.

Напомним, 20 июня RAF Typhoon в Эстонии были подняты по тревоге на перехват Ту-134 ВМФ России и двух самолетов Су-27, которые пролетели близко к воздушному пространству НАТО.