В ЄС назвали зрив "зернової угоди" загрозою продовольчій безпеці світу

Голова Європейської Ради Шарль Мішель відреагував на рішення Росії припинити дію "зернової угоди".

Про це він написав у себе в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови Євроради, він "шкодує про сьогоднішню заяву Росії" щодо зупинки угоди.

The Black Sea Grain Initiative has benefited millions around the globe.

I regret Russia's announcement today. This will endanger food security & access of populations worldwide to grain and fertilizer supplies.

I support efforts of @UN SG @antonioguterres to pursue its extension.