В ЄС назвали зрив "зернової угоди" загрозою продовольчій безпеці світу

Голова Європейської Ради Шарль Мішель відреагував на рішення Росії припинити дію "зернової угоди".

Про це він написав у себе в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови Євроради, він "шкодує про сьогоднішню заяву Росії" щодо зупинки угоди.

The Black Sea Grain Initiative has benefited millions around the globe.

I regret Russia's announcement today. This will endanger food security & access of populations worldwide to grain and fertilizer supplies.

I support efforts of @UN SG @antonioguterres to pursue its extension. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 17, 2023

"Це поставить під загрозу продовольчу безпеку та доступ населення всього світу до зерна та добрив", – наголосив Мішель.

За його словами, "Чорноморська зернова ініціатива принесла користь мільйонам людей по всьому світу", – додав він.

Шарль Мішель також підкреслив, що підтримує зусилля Організацію Об'єднаних Націй та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо продовження дії "зернової угоди".

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.