В ЕС назвали срыв "зерновой сделки" угрозой продовольственной безопасности мира
Председатель Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на решение России прекратить действие "зерновой сделки".
Об этом он написал у себя в Twitter, сообщает "Европейская правда".
По словам главы Евросовета, он "сожалеет о сегодняшнем заявлении России" об остановке соглашения.
The Black Sea Grain Initiative has benefited millions around the globe.— Charles Michel (@CharlesMichel) July 17, 2023
I regret Russia's announcement today. This will endanger food security & access of populations worldwide to grain and fertilizer supplies.
I support efforts of @UN SG @antonioguterres to pursue its extension.
"Это поставит под угрозу продовольственную безопасность и доступ населения всего мира к зерну и удобрениям", – подчеркнул Мишель.
По его словам, "Черноморская зерновая инициатива принесла пользу миллионам людей по всему миру".
Шарль Мишель также подчеркнул, что поддерживает усилия Организации Объединенных Наций и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о продлении действия "зернового соглашения".
Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.
В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.
По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.