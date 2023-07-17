В ЕС назвали срыв "зерновой сделки" угрозой продовольственной безопасности мира

Председатель Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на решение России прекратить действие "зерновой сделки".

Об этом он написал у себя в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По словам главы Евросовета, он "сожалеет о сегодняшнем заявлении России" об остановке соглашения.

The Black Sea Grain Initiative has benefited millions around the globe.

I regret Russia's announcement today. This will endanger food security & access of populations worldwide to grain and fertilizer supplies.

I support efforts of @UN SG @antonioguterres to pursue its extension. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 17, 2023

"Это поставит под угрозу продовольственную безопасность и доступ населения всего мира к зерну и удобрениям", – подчеркнул Мишель.

По его словам, "Черноморская зерновая инициатива принесла пользу миллионам людей по всему миру".

Шарль Мишель также подчеркнул, что поддерживает усилия Организации Объединенных Наций и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о продлении действия "зернового соглашения".

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.