В ЕС назвали срыв "зерновой сделки" угрозой продовольственной безопасности мира

Председатель Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на решение России прекратить действие "зерновой сделки".

Об этом он написал у себя в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По словам главы Евросовета, он "сожалеет о сегодняшнем заявлении России" об остановке соглашения.

The Black Sea Grain Initiative has benefited millions around the globe.

I regret Russia's announcement today. This will endanger food security & access of populations worldwide to grain and fertilizer supplies.

I support efforts of @UN SG @antonioguterres to pursue its extension.