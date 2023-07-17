Генпрокурор Польщі вирішив помилувати неонацистку, яка "протестувала проти лівацтва"

Польський міністр юстиції та за сумісництвом генеральний прокурор Збігнєв Зьобро, відомий євроскептичними поглядами, подав клопотання про помилування 21-річної Маріки Матушак – співзасновниці неонацистського угруповання, засудженої за напад на жінку.

Про своє рішення Зьобро оголосив у Twitter, пише "Європейська правда".

Голова польського Мін’юсту пояснив, що подав клопотання про перервання виконання вироку щодо Матущак, після чого її відпустили на свободу, а президент Анджей Дуда має вирішити, чи помилувати її.

"Суд кинув молоду дівчину до в'язниці на три роки за те, що вона протестувала проти пропаганди лівацтва та гомосексуалізму. Суди безжально карають поляків за захист віри і цінностей ", – написав Зьобро.

Uwzględniłem wniosek o przerwę w karze 21-letniej Mariki. Wyszła na wolność i teraz czeka na decyzję prezydenta o ułaskawieniu. Jej skazanie za usiłowanie rozboju było bezzasadne. To granda! Sąd wtrącił młodą dziewczynę na 3 lata do więzienia, bo protestowała przeciwko promowaniu… pic.twitter.com/L2ViwjadiY — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 14, 2023

Як нагадує Euractiv, 21-річна Матушак відбула 12 місяців із трирічного терміну ув'язнення, перш ніж генпрокурор Польщі її звільнив.

Згідно з даними слідства, Матушак і ще троє ультраправих напали на жінку у 2020 році, намагаючись вирвати в неї з рук сумку в кольорах веселки – символу руху за права ЛГБТ. Вони побили жінку, залишивши на її тілі синці й призвівши до розтягнення зв'язок на руках і зап'ястках.

Чотирьох нападників засудили до трьох років ув’язнення – мінімально можливого вироку за звинуваченнями.

Справа Матушак в останні тижні набула широкого розголосу, коли в інтернеті стартувала кампанія за звільнення з в’язниці "захисниці традиційних цінностей" та борчині проти "ЛГБТ-терору". А засудження списували на дії "касти суддів".

Водночас у польських соцмережах знайшли фото Матушак із неонацистськими символами, а також з’ясували, що дівчина та її партнер були співзасновниками неонацистської організації "Фронт національного очищення", яка ставила собі за основну мету "очищення всієї Польщі від усіх вад, бруду та ворогів польської нації".

Зазначимо, що Зьобро, який представляє в польському уряді партію "Солідарна Польща", є набагато більш євроскептичним і має більш праві погляди, ніж решта керівництва Польщі. Саме голова польського Мін'юсту був відповідальний за суперечливу судову реформу, яку Суд Євросоюзу нещодавно визнав такою, що суперечить європейському праву.