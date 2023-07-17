Генпрокурор Польши решил помиловать неонацистку, которая "протестовала против левачества"

Польский министр юстиции и по совместительству генеральный прокурор Збигнев Зебро, известный евроскептическими взглядами, подал ходатайство о помиловании 21-летней Марики Матушак – соучредителя неонацистской группировки, осужденной за нападение на женщину.

О своем решении Зебро объявил в Twitter, пишет "Европейская правда".

Глава польского Минюста пояснил, что подал ходатайство о прерывании исполнения приговора по Матущак, после чего ее отпустили на свободу, а президент Анджей Дуда должен решить, помиловать ли ее.

"Суд бросил молодую девушку в тюрьму на три года за то, что она протестовала против пропаганды левачества и гомосексуализма. Суды безжалостно наказывают поляков за защиту веры и ценностей", – написал Зебро.

Uwzględniłem wniosek o przerwę w karze 21-letniej Mariki. Wyszła na wolność i teraz czeka na decyzję prezydenta o ułaskawieniu. Jej skazanie za usiłowanie rozboju było bezzasadne. To granda! Sąd wtrącił młodą dziewczynę na 3 lata do więzienia, bo protestowała przeciwko promowaniu… pic.twitter.com/L2ViwjadiY — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 14, 2023

Как напоминает Euractiv, 21-летняя Матушак отбыла 12 месяцев из трехлетнего срока заключения, прежде чем генпрокурор Польши ее освободил.

Согласно данным следствия, Матушак и еще трое ультраправых напали на женщину в 2020 году, пытаясь вырвать у нее из рук сумку в цветах радуги – символа движения за права ЛГБТ. Они избили женщину, оставив на ее теле синяки и приведя к растяжению связок на руках и запястьях.

Четырех нападавших приговорили к трем годам заключения – минимально возможному приговору по обвинениям.

Дело Матушак в последние недели получило широкую огласку, когда в интернете стартовала кампания за освобождение из тюрьмы "защитницы традиционных ценностей" и борчихи против "ЛГБТ-террора". А осуждение списывали на действия "касты судей".

В то же время в польских соцсетях нашли фото Матушак с неонацистскими символами, а также выяснили, что девушка и ее партнер были соучредителями неонацистской организации "Фронт национального очищения", которая ставила себе основной целью "очищение всей Польши от всех пороков, грязи и врагов польской нации".

Отметим, что Зебро, представляющий в польском правительстве партию "Солидарная Польша", является гораздо более евроскептическим и имеет более правые взгляды, чем остальное руководство Польши. Именно глава польского Минюста был ответственен за противоречивую судебную реформу, которую Суд Евросоюза недавно признал противоречащей европейскому праву.