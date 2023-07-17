Литовський депутат розповів, як переконати США щодо вступу України в НАТО: Грайте цинічно

Голова комітету Сейму Литви із закордонних справ Жигімантас Павільоніс розповів, як Україні змінити ставлення США щодо членства Києва в НАТО.

Про це Павільоніс заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ідіть в Америку, навіть якщо не завжди вас Байден зустріне. Ідіть у великі конференції, ідіть до бізнесменів, ідіть до наших громад, ідіть до поляків, до євреїв, до литовців, до Канади, Британія з вами, Франція сьогодні з вами", – зазначив литовський депутат.

За його словами, також важливо співпрацювати не тільки із Джо Байденом, але і з потенційним кандидатом від Республіканської партії, яким може стати Дональд Трамп, а також з усіма кандидатами у президенти США.

"Тому що вам наплювати, хто буде обраний в Америці, вам найголовніше, щоб він був за Україну і ваше запрошення, і ваше членство в НАТО. Ось на що треба ставити. Грайте так цинічно, як вони грають цинічно", – підкреслив Павільоніс.

Він наголосив, що важливо "виграти цю війну, тому що, якщо ми тут не виграємо, Путін буде вас вбивати вічно".

Павільоніс заявляв, що ключову роль у тому, що на саміті у Вільнюсі Україні не дали запрошення в НАТО, зіграли США.

Також він пояснював, чому у президента США Джо Байдена така обережна позиція щодо членства України в НАТО.