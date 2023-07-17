Литовский депутат рассказал, как убедить США по поводу вступления Украины в НАТО: Играйте цинично

Председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павильонис рассказал, как Украине изменить отношение США относительно членства Киева в НАТО.

Об этом Павильонис заявил в интервью "Европейской правде".

"Идите в Америку, даже если не всегда вас Байден встретит. Идите в большие конференции, идите к бизнесменам, идите к нашим общинам, идите к полякам, к евреям, к литовцам, к Канаде, Британия с вами, Франция сегодня с вами", – отметил литовский депутат.

По его словам, также важно сотрудничать не только с Джо Байденом, но и с потенциальным кандидатом от Республиканской партии, которым может стать Дональд Трамп, а также со всеми кандидатами в президенты США.

"Потому что вам наплевать, кто будет избран в Америке, вам самое главное, чтобы он был за Украину и ваше приглашение, и ваше членство в НАТО. Вот на что надо ставить. Играйте так цинично, как они играют цинично", – подчеркнул Павильонис.

Он подчеркнул, что важно "выиграть эту войну, потому что, если мы здесь не выиграем, Путин будет вас убивать вечно".

Павильонис заявлял, что ключевую роль в том, что на саммите в Вильнюсе Украине не дали приглашение в НАТО, сыграли США.

Также он объяснял, почему у президента США Джо Байдена такая осторожная позиция относительно членства Украины в НАТО.