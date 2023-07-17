Британія засудила вихід Москви із "зернової угоди": Росія нехтує потребами людей в усьому світі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в понеділок засудив рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала безпечне транспортування зерна з українських чорноморських портів.

Про це йдеться в заяві Клеверлі, яку у своєму розпорядженні має "Європейська правда".

За словами голови британського МЗС, Британія "найрішучішим чином" засуджує рішення Росії вийти із зернової угоди, підкресливши, що саме незаконна російська війна перешкоджає вільному транспортуванню зерна та інших продуктів харчування через Чорне море.

"Ми закликаємо Росію знову приєднатися до ініціативи, яка була розроблена ООН у 2022 році, і дозволити безперешкодний експорт зерна", – додав міністр.

Він нагадав, що з початку роботи Чорноморської ініціативи на світові ринки було доправлено понад 32 мільйони тонн українського продовольства.

"Росія вже кілька місяців перешкоджає належному функціонуванню угоди. Роблячи це, Росія служить власним інтересам і нехтує потребами всіх людей в усьому світі, зокрема в найбідніших країнах, які в результаті платять вищі ціни на продовольство", – наголосив Клеверлі.

Міністр закордонних справ Британії зауважив, що на тлі обмежень експорту зерна з України "російський експорт продовольства перебуває на вищому рівні, ніж до вторгнення".

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

За словами представника Білого дому, рішення РФ "погіршить продовольчу безпеку і завдасть шкоди мільйонам вразливих людей по всьому світу".