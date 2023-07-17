Білорусь ратифікувала угоду з РФ про спільні центри підготовки військових

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко в понеділок підписав закон, який ратифікує угоду з Росією про "створення й функціонування навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на білоруське провладне агентство БЕЛТА.

Угода між РФ і Білоруссю регулює створення й функціонування навчально-бойових центрів на базі військових частин, визначає їхні завдання й порядок взаємодії міністерств оборони обох країни для організації забезпечення центрів.

Про наміри створити спільні центри підготовки військових самопроголошений президент Білорусі говорив ще в жовтні 2022 року – після того, як анонсував повернення в країну російських військових.

Як відомо, нині в Білорусі перебувають найманці угруповання "Вагнер", які, за твердженням Мінська, навчають війська білоруської територіальної оборони.

Самопроголошений президент Білорусі раніше заявляв, що Мінськ запропонував використати для розміщення бійців ПВК "кілька колишніх військових містечок, які використовували ще за радянських часів", зокрема під Осиповичами.

Лідер групи Вагнера Євгеній Пригожин був засланий до Білорусі після того, як він припинив своє збройне повстання минулого місяця.