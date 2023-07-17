В Молдове вице-председатель пророссийской партии "Шор" заявила, что ей отменили домашний арест

В Молдове вице-председатель расформированной партии "Шор" Марина Таубер заявила, что ее освободили из-под домашнего ареста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Таубер назвала это "достижением команды" беглого олигарха Илана Шора.

"Сегодняшнее решение о переводе меня под судебный контроль – это всего лишь шаг к свету в деле, в котором оклеветали всю нашу команду. Огромное спасибо нашему главе Илану Шору за поддержку и за то, что является нашим вдохновением бороться дальше", – сказала она.

Таубер фигурирует в деле о фальсификации отчета о финансировании избирательной кампании во время выборов мэра Бельц 2021 года, сознательном принятии финансирования от преступной группировки и разрешении незаконного финансирования партии "Шор" преступной группой с 13 июля 2022 года до 1 мая 2023 года.

Напомним, в конце мая Совет ЕС принял регламент о введении санкций в рамках нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы.

Под санкции ЕС попали молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель главы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

Позже к санкциям за дестабилизацию Молдовы присоединились Канада и Норвегия.

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