Прем’єр Греції очікує більше лісових пожеж цього літа

Прем’єр Греції, де в деяких районах температура перевищувала 40°C і почалися пожежі, очікує більше лісових пожеж цього літа на тлі сильної спеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який зараз перебуває в Брюсселі, заявив, що влада робить усе можливе, щоб допомогти і запобігти поширенню вогню.

"Сьогодні був перший по суті важкий день цього літа… Безсумнівно, буде більше. Лісові пожежі траплялися і будуть відбуватися. Це також один із наслідків кліматичної кризи, яку ми переживаємо з дедалі більшою інтенсивністю", – сказав Міцотакіс.

"Завдання полягає в тому, як ми можемо стримати їх якомога швидше, щоб збиток, якого ми зазнаємо, був якомога меншим", – додав він.

Наприкінці минулого тижня вдень стовпчик термометра у Греції перевищував 40°C, через спеку акрополь Афін закривали на денні години, щоб запобігти нещасним випадкам.

Біля Афін спалахнула велика лісова пожежа, мешканці прилеглої території отримали вказівку евакуюватися.