Премьер Греции ожидает больше лесных пожаров этим летом

Премьер Греции, где в некоторых районах температура превышала 40°C и начались пожары, ожидает больше лесных пожаров этим летом на фоне сильной жары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который сейчас находится в Брюсселе, заявил, что власти делают все возможное, чтобы помочь и предотвратить распространение огня.

"Сегодня был первый по сути тяжелый день этого лета... Несомненно, будет больше. Лесные пожары случались и будут происходить. Это также одно из последствий климатического кризиса, который мы переживаем со все большей интенсивностью", – сказал Мицотакис.

"Задача заключается в том, как мы можем сдержать их как можно скорее, чтобы ущерб, который мы несем, был как можно меньшим", – добавил он.

В конце прошлой недели днем столбик термометра в Греции превышал 40°C, из-за жары акрополь Афин закрывали на дневные часы, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Возле Афин вспыхнул крупный лесной пожар, жители прилегающей территории получили указание эвакуироваться.