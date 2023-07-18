Премьер Швеции не обеспокоен тем, что Анкара не спешит одобрять вступление страны в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не видит причин беспокоиться по поводу того, что Турция не спешит выполнять договоренность о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Кристерссон в общении со СМИ рассказал, что доверяет договоренности с Турцией, хотя реальная дата завершения вступления Швеции в НАТО до сих пор остается неопределенной.

"Не думаю, что есть какая-то проблема. Нам нужно проявить терпение", – отметил премьер.

Он добавил, что на встрече Стокгольм не брал на себя никаких новых обязательств.

Напомним, генсек НАТО сказал, что не обеспокоен заявлением Эрдогана о том, что парламент рассмотрит вопрос о вступлении Швеции в НАТО не раньше осени, хотя формально Турция уже согласилась снять вето.

Как известно, помимо Турции, вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.