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Лесной пожар охватил швейцарские Альпы

Вторник, 18 июля 2023, 11:12

В швейцарских Альпах второй день борются с лесным пожаром, который бушует в кантоне Вале поблизости от итальянской границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на швейцарское издание 20 Minuten.

Около 200 человек и несколько вертолетов задействовали в попытках потушить пожар, после того, как пламя быстро распространилось ночью на горном склоне в районе муниципалитета Бич.

Местная полиция поделилась фотографиями огромного пламени ночью: долину в районе пожара фактически накрыло "дымовым одеялом".

Во вторник утром большие облака дыма все еще можно увидеть над лесами. Власти предупреждают, что для полной ликвидации пожара могут потребоваться дни, а то и недели. Общая площадь, которую охватил пожар, составляет около 100 гектаров.

 
Живописные швейцарские Альпы охватил пожар
фото: 20 Minuten

Многие местные жители были эвакуированы, а тем, кто остался дома, посоветовали держать окна закрытыми, чтобы предотвратить попадание загрязненного воздуха внутрь.

На фоне сильной жары в последние дни в странах Европы начали бушевать лесные пожары. В частности, новости о стихии поступили из Испании, Чехии, а также из Греции.

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Швейцария стихийные бедствия