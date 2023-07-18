Лесной пожар охватил швейцарские Альпы

В швейцарских Альпах второй день борются с лесным пожаром, который бушует в кантоне Вале поблизости от итальянской границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на швейцарское издание 20 Minuten.

Около 200 человек и несколько вертолетов задействовали в попытках потушить пожар, после того, как пламя быстро распространилось ночью на горном склоне в районе муниципалитета Бич.

Местная полиция поделилась фотографиями огромного пламени ночью: долину в районе пожара фактически накрыло "дымовым одеялом".

Bitsch: Waldbrand



Am 17. Juli 2023 brach oberhalb Bitsch ein Waldbrand aus. Ein grosses Einsatzdispositiv bekämpft das Feuer, welches sich rasch ausbreitet und noch nicht unter Kontrolle ist. Die Löscharbeiten dauern an.https://t.co/ovCj4PiFr4 pic.twitter.com/o8Y00lRcGG — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) July 17, 2023

Во вторник утром большие облака дыма все еще можно увидеть над лесами. Власти предупреждают, что для полной ликвидации пожара могут потребоваться дни, а то и недели. Общая площадь, которую охватил пожар, составляет около 100 гектаров.

Живописные швейцарские Альпы охватил пожар фото: 20 Minuten

Многие местные жители были эвакуированы, а тем, кто остался дома, посоветовали держать окна закрытыми, чтобы предотвратить попадание загрязненного воздуха внутрь.

На фоне сильной жары в последние дни в странах Европы начали бушевать лесные пожары. В частности, новости о стихии поступили из Испании, Чехии, а также из Греции.