Євродепутати просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка

Депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Про це йдеться в ухваленій у вівторок комітетом у закордонних справах Європарламенту доповіді про відносини ЄС з Білоруссю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту.

Депутати заявили, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні у зв’язку з війною, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль білоруського режиму в незаконному вивезенні дітей.

Доповідь закликає інституції ЄС та держави-члени вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб уможливити кримінальне переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.

Депутати наголошують: оскільки Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, то суду слід розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт Лукашенка.

Європарламентарі вважають, що Рада ЄС також повинна розширити список білоруських і російських осіб, на яких поширюються санкції ЄС, щоб обмеження поширювались на тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей.

Крім того, євродепутати закликали ЄС напрацювати стратегію збереження незалежності Білорусі та її демократичного переходу.