Європарламент хоче, щоб ЄС розробив стратегію збереження незалежності Білорусі

Комітет у закордонних справах Європарламенту ухвалив нову доповідь про відносини ЄС з Білоруссю, в якій євродепутати закликають ЄС напрацювати стратегію збереження незалежності Білорусі та її демократичного переходу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Комітет ухвалив доповідь 49 голосами "за", трьома "проти", ще двоє утрималися.

У тексті євродепутати засудили роль білоруського режиму як співучасника загарбницької війни Росії проти України.

У той самий час депутати Європарламенту з великим занепокоєнням відзначили загрозливе політичне, економічне, військове і культурне підпорядкування Білорусі Москві. На думку Європарламенту, це робить країну де-факто державою-сателітом, у якій до того ж розміщена тактична ядерна зброя під російським командуванням.

Європарламентарі закликали ЄС не визнавати жодних угод, укладених режимом Лукашенка та Росією, які здають суверенітет країни проти волі білоруського народу.

"ЄС також повинен розробити спільну стратегію збереження незалежності Білорусі та переходу Білорусі до демократії за участю міжнародних інституцій, ОБСЄ, Ради Європи та G7", – наголосили євродепутати.

Депутати також вважають, що нещодавнє прибуття бойовиків "ПВК Вагнер" до Білорусі створює нові потенційні безпекові ризики для України, а також для сусідів Білорусі в ЄС та Євросоюзу в цілому.

Тому депутати Європарламенту повторюють свою вимогу внести це воєнізоване угруповання до списку терористів ЄС.

Вони також закликають до посилення санкцій ЄС проти Мінська і висловлюють жаль, що деякі країни Євросоюзу лобіюють скасування санкцій проти білоруських виробників калійних добрив, включаючи "Білоруськалій".

Варто зазначити, напередодні Білорусь ратифікувала угоду з РФ про спільні центри підготовки військових.