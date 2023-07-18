В Исландии получил приговор гражданин Испании: пытался ввезти более килограмма кокаина

Гражданин Испании получил в Исландии 20 месяцев тюрьмы за то, что пытался ввезти в страну 1,4 кг кокаина.

Об этом сообщает общественный вещатель RUV, пишет "Европейская правда".

Суд признал испанца виновным и присудил 20 месяцев лишения свободы за то, что мужчина попытался скрыто провезти в багаже 1,4 кг кокаина. Его задержали 18 апреля этого года в аэропорту после прибытия рейсом из Франкфурта.

Обвиняемый просил самого мягкого наказания, предусмотренного законом, и чтобы проведенное под стражей время вычли из присужденного срока.

Судьи учли, что мужчина признал вину, но учли и то, что речь идет о довольно значительных объемах наркотика, который в дальнейшем могли сбывать на территории Исландии.

Напомним, в Италии в мае этого года собака помогла обнаружить почти 3 тонны кокаина на 800 млн евро.

В начале июля загадочный пакет с кокаином обнаружили в Белом доме. Его владельца так и не установили.