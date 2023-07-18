Велика Британія витратить додаткові 2,5 мільярди фунтів (майже 3 млрд євро) на армійські запаси та боєприпаси в рамках оновленого Оборонного документа.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Міністерство оборони країни.

Як йдеться у документі, інвестиції мають на меті підвищити боєготовність Збройних сил Британії, зміцнити її сили швидкого реагування та приділити більше уваги науці та технологіям для отримання переваги на полі бою.

Зазначається, що оновлений Оборонний документ (DCP23) враховує уроки війни в Україні як ширші загрози безпеці Британії та викладає план створення "надійних бойових сил", які дозволять Лондону "діяти як глобальний важковаговик як зараз, так і в майбутньому".

У DCP23 викладено, як британські збройні сили будуть модернізуватись і адаптуватись до "мінливої глобальної картини", де, зокрема, надається "пріоритет інвестиціям у науку і технології".

"Цей Оборонний документ удосконалить наш стратегічний підхід, гарантуючи, що Велика Британія залишатиметься на передовій військового потенціалу і буде провідною державою в НАТО", – йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розбирає та вивчає захоплену в Україні російську бронетехніку, щоб дізнатися більше про те, як їй протистояти.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що Росія залишатиметься серйозною загрозою у майбутньому і найбільше його турбує небезпека прямого зіткнення з РФ.

Британія виступає за те, щоб союзники приєдналися до Лондона у постачанні Україні далекобійної зброї, здатної знищити російські сили за лінією фронту.