Британия дополнительно выделит на армию почти 3 млрд евро

Великобритания потратит дополнительные 2,5 миллиарда фунтов (почти 3 млрд евро) на армейские запасы и боеприпасы в рамках обновленного Оборонного документа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Министерство обороны страны.

Как говорится в документе, цель инвестиций – повысить боеготовность Вооруженных сил Великобритании, укрепить силы быстрого реагирования и уделить больше внимания науке и технологиям для получения преимущества на поле боя.

Отмечается, что обновленный Оборонный документ (DCP23) учитывает уроки войны в Украине как более широкие угрозы безопасности Британии, и излагает план создания "надежных боевых сил", которые позволят Лондону "действовать как глобальный тяжеловес как сейчас, так и в будущем".

В DCP23 изложено, как британские вооруженные силы будут модернизироваться и адаптироваться к "меняющейся глобальной картине", где, в частности, предоставляется "приоритет инвестициям в науку и технологии".

"Этот Оборонный документ усовершенствует наш стратегический подход, гарантируя, что Великобритания будет оставаться на передовой военного потенциала и будет ведущим государством в НАТО", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Великобритания разбирает и изучает захваченную в Украине российскую бронетехнику, чтобы узнать больше о том, как ей противостоять.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что Россия будет оставаться серьезной угрозой в будущем и больше всего его беспокоит опасность прямого столкновения с РФ.

Британия выступает за то, чтобы союзники присоединились к Лондону в поставках Украине дальнобойного оружия, способного уничтожить российские силы за линией фронта.