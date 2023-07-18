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В Італії розслідують завищення цін на квитки до Колізею

Вівторок, 18 липня 2023, 20:21

Антимонопольні регулятори Італії почали розслідування щодо операторів, які могли продавати квитки для відвідування Колізею – однієї з найвідоміших туристичних пам’яток країни – за завищеними цінами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Італійський антимонопольний орган вважає, що квитки в Колізей купуються "масово за допомогою автоматизованих систем закупівель". Він розпочав перевірку щодо офіційного продавця квитків, компанії CoopCulture, а також чотирьох туристичних компаній.

CoopCulture підозрюють у тому, що вона не контролювала можливе скуповування квитків, що створювало штучний дефіцит і дозволяло перепродавати їх за завищеними цінами. Тоді як звичайний квиток коштує 18 євро, італійські туристичні компанії пропонують тури Колізеєм вартістю від 37,5 до 74 євро.

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Генеральна директорка CoopCulture Летиція Казуччо в коментарі Reuters відкинула ці закиди, заявивши, що платформа "має механізми для протидії масовому скуповуванню квитків" до Колізею, й сподіваючись на вирішення ситуації найближчим часом.

Голова італійської організації із захисту прав споживачів Codacons Карло Ренці оцінює ринок перепродажу квитків до римської пам’ятки в мільйони євро.

Колізей, побудований дві тисячі років тому, був найбільшим амфітеатром Римської імперії та використовувався для проведення боїв гладіаторів, страт і полювання на тварин. Нещодавно італійська поліція затримала 17-річного німецького учня, який пошкодив Колізей.

Перед тим молодий турист вирізав ключами своє ім'я та ім'я своєї дівчини на одній зі стін амфітеатру Флавіїв.

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